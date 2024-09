Auto rijdt tegen spoorviaduct op Wibautstraat

De melding van het ongeluk kwam rond 03.30 uur binnen. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Of er gewonden zijn gevallen en wat er precies is gebeurd doet de politie nog geen uitspraak over.

De politie doet sinds vannacht onderzoek, de Wibautstraat is daardoor gedeeltelijk afgesloten. Omdat de automobilist tegen het spoorviaduct was gereden konden er aan het begin van de dag uit voorzorg geen treinen over het viaduct. Het viaduct is gecontroleerd en het treinverkeer kan weer over het viaduct.