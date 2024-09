112-blog | Dode na politie-actie in Amsterdam • Woning beschoten in Wormerveer

08.23 uur

Bij een politieactie in Amsterdam is maandagochtend vroeg een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer was volgens getuigen op de vlucht voor de politie, toen hij uit de bocht vloog en tegen het spoorviaduct op de Wibautstraat botste. Die klap was zo hard dat de bestuurder het niet overleefde.

Door het ongeluk lag het treinverkeer tijdelijk stil.