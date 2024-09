112-blog | Auto over vangrail geslingerd door ongeluk • Brand centrum Schagen

13.52 uur

Een 34-jarige vrouw is zondagmiddag rond 15.00 uur dood in een woning in Zaandam aangetroffen. De politie kreeg even daarvoor een melding dat iemand niet bij een afspraak was verschenen, en dat men bezorgd was. Na onderzoek van de politie bleek het om de 34-jarige vrouw uit Zaanstad te gaan. De politie vermoedt dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Er is nog niemand aangehouden.

Het onderzoek loopt nog. De woning wordt onderzocht en de politie is gestart met een buurtonderzoek.