Patiënten die onaangekondigd naar huisartsenpost komen, veroorzaken langere wachttijden

Op de huisartsenpost in Zuidoost in het Amsterdam UMC, komt een derde van de patiënten onaangekondigd voor een een consult. Dat zijn er gemiddeld tien per avond. Ze komen dan eerst bij een triagist, zoals Merkeb Abera. Er zijn verschillende redenen voor mensen die niet eerst bellen voor een afspraak, legt Abrera uit. "Mensen zijn bezorgd, ze weten niet wat ze moeten doen."

1000 per kwartaal

Mensen die zonder te bellen naar de post komen, worden door een triagist onderzocht. Die beslist of de patiënt wel of niet direct door een arts gezien moet worden. Maar dat moet dus eigenlijk telefonisch bij dezelfde, hiervoor opgeleide triagisten. "Voor ons is het veel makkelijker als je van tevoren even belt", zegt Kees Kanters, medisch manager van de huisartsenpost Zuidoost. "In het verleden zijn de wachttijden aan de telefoon dramatisch geweest, die zijn gelukkig een stuk verbeterd. Maar als je belt en je moet door een huisarts gezien worden, dan hoef je veel korter te wachten."