Automobilist vliegt uit bocht en verwondt voetganger: 500 euro boete

Op 1 januari 2023 reed hij net na middernacht in een busje op hoge snelheid op de Plantage Middenlaan in het centrum richting de Plantage Parklaan. De in 1986 geboren man kende de verkeerssituatie daar niet. Bij het nemen van de smalle bocht stuurde hij teveel naar rechts. Hij raakte daarbij een geparkeerde auto. Die schoot naar voren en raakte en zojuist overgestoken voetganger. Daarna reed de automobilist door.

Ernstige verkeersfout

Volgens de rechtbank was de man niet in staat was om een auto in de bocht goed onder controle te houden. Dat wordt als een ernstige verkeersfout omschreven, met 'heel nare gevolgen voor het slachtoffer'. Zij raakte gewond aan haar knie en had daar nog een tijd zowel fysiek als mentaal last van.

De reclassering heeft met de automobilist gesproken en een rapport gemaakt. "Hieruit blijkt onder andere dat verdachte ten tijde van het ongeval door een stukgelopen relatie in een voor hem zeer moeilijke periode zat met verregaande psychische problematiek als gevolg", schrijft de rechtbank in het vonnis. "Verdachte lijkt er inmiddels van doordrongen te zijn dat hij een ernstige inschattingsfout heeft gemaakt door in een zeer labiele en kwetsbare toestand in zijn auto te stappen en te gaan rijden."

Anderhalf jaar later

De automobilist heeft daarnaast contact opgenomen met het slachtoffer en kwam niet eerder in aanraking met politie en justitie. Ook duurde het ruim anderhalf jaar voordat de zitting plaatsvond. De rechtbank vindt de 60 uur taakstraf die het Openbaar Ministerie heeft geëist om al die redenen 'niet passend'. Ook mag hij zijn rijbewijs houden. Die kan hij wel kwijtraken als hij weer de fout in gaat, de rechtbank hoopt dat hij om die reden voortaan voorzichtig is in het verkeer.

Naast de boete van 500 euro moet de man ook 500 euro schadevergoeding betalen.