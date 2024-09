Ondernemers Kalverstraat kritisch op extra snoepwinkels: "Zou niet onze keuze zijn"

De bedrijveninvesteringszone Kalverstraat en Heiligheweg hoopt dat makelaars, pandeigenaren en de gemeente het hiermee eens zijn en dit ook in de praktijk laten zien. De ondernemers willen zelf in kaart brengen waar de snoepwinkels zich bevinden en wie de pandeigenaren en betrokken makelaars zijn. "We proberen (nieuwe) snoepwinkels,badeendjeswinkels, Nutella-winkels en/of nog meer souvenirwinkels te weren. Voor bezoekers is 'beleving' immers een belangrijke motivatie om een gebied te bezoeken."

De ondernemers noemen ook de agressie en winkeldiefstallen als probleem. Om die reden is er een beveiligingsbedrijf ingehuurd. Ook spreken ze van 'beschamend vieze straten'. Daar hebben de ondernemers ook de portemonnee voor getrokken: er is inmiddels een particulier schoonmaakbedrijf actief. Het stuk staat, samen met de plannen van de andere bedrijveninvesteringszones in de stad, aanstaande woensdag op de agenda van een commissievergadering in de Stopera.