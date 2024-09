Het slachtoffer had een mes bij zich, en heeft zeer waarschijnlijk zichzelf hiermee per ongeluk verwond. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, bevestigt een politiewoordvoerder.

Het is niet duidelijk wat de aanleiding van de ruzie is. De politie gaat niet uit van een misdrijf en doet verder geen onderzoek naar het incident.