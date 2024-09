Tuinset vliegt in brand op balkon van appartement in Venserpolder

De brand ontstond rond 19.00 uur. Volgens een brandweerwoordvoerder zagen de bewoners van het huis dat hun tuinset in brand was gevlogen.

"Ze hebben een bluspoging gedaan, maar dat is niet gelukt, dus is de brandweer gekomen om de klus af te maken", vertelt de brandweerwoordvoerder. De bewoners raakten niet gewond. Ook heeft het vuur niet voor grote schade in de woning zelf gezorgd.

Het is nog niet bekend hoe de tuinset in brand kon vliegen.