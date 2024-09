Roofvogelcentrum in boerenschuur moet dicht door Europese regels

Vanwege de aangekondigde sluiting was het gisteren drukker dan ooit. Een mevrouw op leeftijd is gekomen om afscheid te nemen. "Ik ben hier geweest met mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Eén van hen had ooit een enorme oehoe op haar arm. Ze was doodsbang, maar vond het toch geweldig."

Een ander komt voor het eerst en vindt het zo jammer dat het centrum niet langer mag blijven bestaan. "Ik begrijp het ook niet, want kijk nou eens naar Artis. Daar zitten die vogels in piepkleine hokken."

Bert loopt rond, vertelt honderduit en laat bezoekers een uiltje aaien. "Die slechtvalk die jij nu aan het filmen bent, is supersnel. Die kan 390 km per uur. Een race met Max Verstappen gaat hij dik winnen", grapt een bezoeker.