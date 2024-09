Thomas Brood in China: eerste ritzege, harde valpartij en ontsnapt aan een tyfoon

Met zijn 23 jaar is Voogt een jonge renner in de ploeg van Parkhotel Valkenburg. Voor hem is dit zijn mooiste ritwinst tot nog toe. De dagen na deze zege heeft hij het moeilijk. Het is nog steeds erg warm en Voogt heeft last van zijn buik en is verkouden.

Zondag ontbrak bij hem simpelweg de kracht in de benen om ploeggenoot en sprinter Jesper Rasch in de finale te helpen. Maar door zijn etappewinst is de China-trip voor Voogt sowieso geslaagd.

Ontsnapt aan tyfoon

Overigens is Hainan een paar dagen geleden getroffen door een tyfoon die over het eiland raasde. Deze komen vaker voor in dit gebied, maar met windsnelheden van 225 kilometer per uur staat deze in de top-10 krachtigste ooit.

Veel van de palmbomen die er met Chinese precisie zijn neergezet, zijn geknakt. De beelden zien er vreselijk uit en je moet er niet aan denken dat je daar nu nog met je internationale wielerpeloton was geweest. Eén en al ellende is het daar.

