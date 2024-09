Telstar komt één doelpunt tekort voor koppositie: "Hadden het iets te laat door"

De galavoorstelling tegen MVV betekende ook de rentree voor Mo Hamdaoui. De creatieve middenvelder speelde in het seizoen 2017/18 ook al in Velsen-Zuid. Na ruim zes jaar afwezigheid was hij weer in het Telstar-shirt te bewonderen. "Het was vanaf beide kanten niet de bedoeling, want ze wisten dat ik ambities had. Er is niets beters voorbij gekomen. Ik ben blij dat ik zo'n eerste wedstrijd heb kunnen afleveren."