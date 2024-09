Riejanne Markus zegeviert in Romandië: wielrenster wint slotetappe

De genoegdoening was groot voor de 30-jarige Markus, die lang hoopte de tijdrit te kunnen rijden op de Olympische Spelen. Ze zag de boven haar verkozen Ellen van Dijk matig presteren in Parijs en reed ook een ongelukkige Tour de France. "Dit was wat ik nodig had voor het zelfvertrouwen", vertelde de Amstelveense, die net als Fisher-Black overstapt naar de ploeg Lidl-Trek. "We wisten niet hoe groot onze voorsprong was. Pas in de laatste kilometer wist ik zeker dat het om de ritwinst ging."