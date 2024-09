Leon heeft ALS en deed mee met de Amsterdam City Swim: "Het was geweldig"

Bij de start vertelde Van Iersel er heel veel zin in te hebben. Hij had niet geoefend, maar durfde het toch aan omdat hij een speciaal vest droeg waardoor hij bleef drijven. "En ik heb twaalf teamleden bij me en die gaan mij slepen. Dus ik zwem 'nep'", vertelde hij.

De gezondheidssituatie van Van Iersel is dit jaar flink achteruitgegaan. "Ik kon vorig jaar mijn handen nog gebruiken. Die kan ik nu helemaal niet meer gebruiken. Ik heb nog 25 procent denk ik in mijn benen. Maar ik heb het in mijn hoofd zitten en ga het gewoon doen. Ik heb een heel mooi team om me heen en het gaat gewoon lukken."