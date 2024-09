Verdronken zwemmer vuurwerkshow Aalsmeer is Poolse man die met vrouw water in dook

Geschrokken reacties

Als NH-verslaggever Celine Sulsters 's ochtends bij het Surfeiland gaat kijken, is van het drama nauwelijks meer iets te zien. Hier en daar hangt nog een politielint, maar onderzoek wordt er niet meer gedaan. De organisatie van de feestweek is bezig met opruimen, omdat dat gisteravond nog niet mocht van de politie.

Op de plek waar de persoon rond middernacht uit het water werd gehaald, wordt alweer zeilles gegeven. Een ouder echtpaar reageert geschrokken. "We waren hier gisteren zelf niet, maar onze zoon voer er ook tussen. Het is ieder jaar best wel druk op het water", vertellen ze. Het stel verbaast zich er dan ook over dat de verdrinking niet tussen de boten, maar een stuk verderop plaatsvond.

Al derde dode

Voor medewerkers van de Kiosk was het de tweede keer dat zij met hun neus op een verdrinkingsdrama stonden. Vorig jaar verdronk bij het Surfeiland op een zomerse dag ook al een Poolse zwemmer. Een van de eigenaren vertelde toen al dat het drama nog regelmatig door zijn hoofd gaat. Zijn aangeslagen vrouw wilde vandaag niet reageren.

Brandweer, reddingsbrigade, gemeente en jongerenwerkers houden al jaren toezicht tijdens Vuur en Licht. Sinds deze zomer houdt de reddingsbrigade ook tijdens drukke zomerse weekenddagen toezicht op zwemmers in de Westeinderplassen. Volgens Oude Kotte kunnen de organisatie en veiligheidsdiensten zich tegen situaties als deze niet wapenen.