Liveblog ⚽: Telstar kan met ruime winst op MVV de koppositie pakken

14 minuten geleden

Een niveau lager dan Telstar, namelijk in de tweede divisie, staat een Noord-Hollands onderonsje op het programma. Een onvervalste streekderby in Heemskerk tussen ADO'20 en de Koninklijke HFC uit Haarlem. De aftrap is om 14.00 uur op Sportpark De Vlotter.

Op zaterdag was er al Noord-Hollands succes in de tweede divisie. AFC won met 3-5 op bezoek bij De Treffers in Groesbeek en RKAV Volendam boekte de eerste overwinning van het seizoen. Scheveningen werd met 5-2 verslagen.