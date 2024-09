🔴 Liveblog: swingend Telstar gedeeld aan kop na vijf wedstrijden

21 minuten geleden

Het Noord-Hollandse onderonsje in de tweede divisie tussen ADO'20 en Koninklijke HFC is uiteindelijk een prooi gebleken voor de bezoekers uit Haarlem. Op Sportpark De Vlotter in Heemskerk zorgde Sem Kroon na ruim een half uur spelen voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Op zaterdag kwamen de andere twee Noord-Hollandse clubs al in actie. AFC won met 5-3 op bezoek bij De Treffers in Groesbeek en RKAV Volendam pakte de eerste punten van het seizoen. De ploeg van trainer Berry Smit won in eigen huis met 5-2 van Scheveningen.