Hoofddorpers pakken wijkcentrum aan bij halve-eeuwfeest woonwijk Pax

"Toen wij hier kwamen wonen was het ideaal voor jonge mensen met kinderen", vertelt bewoonster van het eerste uur Annemarie. "Vooral KLM-personeel en zo, en dan keek je voorbij de laatste straat over de weilanden nog tegen Haarlem aan."

Die eerste generatie heeft inmiddels de pensioenleeftijd bereikt, en nieuwe Hoofddorpers weten de wijk ook te vinden, vertelt Elisabeth: "Ik heb zelf Indiase buren, en als ik rondloop om folders te bezorgen zie je al een stuk meer variatie in de achternamen. Dat is alleen maar leuk natuurlijk."

Bankje tegen eenzaamheid

Niet alleen het gerenoveerde wijkcentrum moet de eerste en nieuwste bewoners gaan verbinden, er is ook een speciaal felgekleurd bankje naast het centrum geplaatst. Dat is een idee van een groepje scholieren, onder wie Bente Zoeteman: "Uit onderzoek blijkt dat veel ouderen in Haarlemmermeer eenzaamheid ervaren, en juist daarom wilden we zoiets bedenken. Het nodigt mensen uit om ook eens een praatje met een vreemde te maken."

Vermeulen is erg blij met de upgrade van het wijkcentrum: "We hebben nu alles in huis om mensen zich welkom te laten voelen, dat ze 's ochtends ook eens een kop koffie komen drinken. Als we die lijn doorzetten kunnen we allemaal nog jarenlang met veel plezier in Pax blijven wonen."