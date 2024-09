Wéér dode in Westeinderplassen Aalsmeer, nu tijdens drukbezochte vuurwerkshow

De vermissing werd rond 23.00 uur bij de hulpdiensten gemeld. Snel daarna kwamen brandweerboten, duikteams en de Reddingsbrigade ter plaatse om naar de drenkeling te zoeken.

Rond middernacht werd het slachtoffer aangetroffen, naar de kant gebracht en gereanimeerd. Dat bleek tevergeefs: het slachtoffer is overleden, meldt de brandweer Amsterdam-Amstelland op Twitter. Over de identiteit van het slachtoffer is niks bekend.

Duizenden toeschouwers

Tijdens Vuur en Licht op het Water verzamelen duizenden mensen zich op de kade aan de Kudelstaartseweg en in bootjes op het water bij het Surfeiland. Boten met lichtinstallaties varen over de Ringvaart en stoppen in de buurt van het Surfeiland. Daarvandaan genieten de opvarenden net als de hordes toeschouwers op de kant van de vuurwerkshow, waarmee de avond wordt afgesloten.

