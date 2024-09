Zien: zo verliep het protest tegen standbeeld J.P. Coen

Hoe gevoelig het ligt, blijkt alleen al uit reacties op social media van de afgelopen weken. "Mensen die frituurvet over ons heen willen gooien, of op ons zeggen te gaan wachten. Je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren", vertelt Merve Kaçmiş van de stichting We Promise, één van de organisatoren. De stichting gaat aangifte doen.

Vier jaar geleden liep het na afloop nog helemaal uit de hand na een demonstratie, maar dit keer verloopt alles op rolletjes. Ook Ridhwan Ohorella is blij dat hij zijn verhaal heeft kunnen doen. Hij is één van de nazaten van de Banda Eilanden. De plek waar duizenden bewoners in opdracht van J.P. Coen zijn vermoord.

'Rectificatie van de geschiedenis'

"Het is de eerste keer dat ik hier ben bij het standbeeld. Dat doet mij wel wat. Onze geschiedenis is altijd weggemoffeld. Het gaat altijd alleen over het succes. Daar ben ik het niet mee eens. Ik zie het als een rectificatie van de geschiedenis en denk dat we de stilte moeten doorbreken."