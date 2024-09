Neergestorte bommenwerpers WO2 herdacht: "Ben hier om mijn opa te eren"

In de gemeente Hollands Kroon zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog zo'n veertig vliegtuigen gecrasht. Stichting Herdenkingspalen is inmiddels vijf jaar bezig om al die bemanningen in het licht te zetten, hun verhaal te vertellen en ze te eren met een monument. Deze keer ging het om een Beaufighter en een Wellington-vliegtuig. De ene was op missie, de ander had enorme pech.

"Mijn grootvader is hier in 1943 uit de lucht geschoten en in het Amstelmeer beland.", vertelt Paul Spurgeon. Hij is speciaal naar Wieringen gekomen om zijn opa te eren. "Hij is opgepakt door een Duitse patrouille en krijgsgevangen gemaakt en in Stalag Luft III belandt. Dat kennen de meeste mensen als 'The Great Escape Camp', beroemd van de film met Steve McQueen. Mijn grootvader heeft niet aan die ontsnapping mee gedaan."

Gedecoreerd

William Dudley Winward had al zo'n tachtig vluchten op zijn naam staan en was al gedecoreerd met het 'Distinguished Service Cross'. "Die had hij gekregen omdat hij veel Duitsers uit de lucht had geschoten. Hij was 27 jaar toen ze neerstortten. Ik weet niet precies hoe oud hij was toen hij begon met vliegen. Na de oorlog praatte hij er niet veel over", vertelt Spurgeon.

