Brand in appartement in Heerhugowaard, persoon aangehouden

De eerste meldingen van de brand kwamen rond 17.50 uur binnen bij de meldkamer. De brand woedde in een appartement gelegen op de eerste verdieping. Bij de brand kwam flink wat rook vrij. Ook waren er kort van de buitenkant vlammen te zien. Rond 19.00 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand uit was.

Om te voorkomen dat de brand overslaat naar naastgelegen woningen, schaalde de brandweer al snel op. Volgens de woordvoerder hebben de bewoners van het desbetreffende appartement hun woning op tijd kunnen verlaten, net als de buren.

Het appartement is flink beschadigd. Er is nog niets bekend over de oorzaak van de brand.

Aanhouding

Kort na het uitbreken van de brand werd een Burgernetmelding verstuurd. Een politiewoordvoerder bevestigt dat er rond 18.30 uur iemand in de omgeving van de Spui is aangehouden. "Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de rol bij de brand van deze persoon." Ook kon de woordvoerder niet zeggen of het om de bewoner van het appartement ging.