Samenvatting: VOC start seizoen uitstekend met winst supercup

VOC, dat vorig jaar de landstitel aan Venlo moest laten, was gebrand op een goed resultaat. In de warme sporthal in het Utrechtse Houten bleek het in de openingsfase een gelijkopgaande wedstrijd. "Het oogde rommelig, maar ik was wel erg tevreden over de inzet", zei Rachel de Haze na afloop van de wedstrijd. De trainster van de Amsterdamse formatie zag haar ploeg met een minimale voorsprong de rust ingaan: 14-13.

