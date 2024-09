Een nacht op pad met knuffelbeveiliger Dave tijdens Heemskerkse Feestweek

Het is zeven uur wanneer Dave zijn mannen van Only Protect bijeenroept voor een teambespreking. De taken worden verdeeld. "Zes man gaan naar de tent van Brafoer, één naar de pizzeria Da Pietro, één naar Café To Enjoy, twee naar Brasserie 38, en ik sta met iemand bij Het Dorrup. Als de band Paperplane straks klaar is met spelen, kan er nog wel eens gezeur ontstaan, omdat mensen vanaf dan moeten betalen om de tent in te komen. Leg dit goed uit, en als het niet lukt, geef het dan door."

Na het overleg schuift Dave bij Brafoer nog snel een lasagne naar binnen en maakt hij zich klaar voor zijn dienst.

Rot in het vak

Dave is geen groentje in het vak: de boomlange beveiliger uit Heemskerk is zo'n jaar actief. "Ik begon ooit rond mijn twintigste bij Xenon en daarna bij Het Badhuis in Wijk aan Zee, waar Xander Kleijne me toen inhuurde. Nu doet hij dat nog steeds, bij zijn tent Het Dorrup in Heemskerk", zegt hij dankbaar.

Voor Dave is dit ongeveer het twintigste jaar dat hij werkt op het Heemskerkse Volksfeest. "Eerst werkte ik voor een ander bedrijf, nu heb ik sinds 2005 mijn eigen beveiligingsbedrijf. Vroeger was ik eigenlijk automonteur en werkte ik in de weekenden als uitsmijter. Toen heb ik de overstap gemaakt en mijn eigen bedrijf opgezet. Maar ik doe nog steeds een paar keer per week APK-controles."