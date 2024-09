Drie jongens vast voor straatroof met zombie-mes in Amstelveen, getuigen ook bedreigd

Zombie-messen

Zombie-messen worden sinds 2010 geproduceerd, en hebben die naam gekregen omdat een Amerikaans bedrijf grapte dat 'er behoefte was aan messen die zombies konden doden als er geen vuurwapens voorhanden waren'. Ze worden ook wel Rambo-messen genoemd.

Ze variëren in lengte, maar hebben een scherp snijvlak en een getand vlak. Hoewel ze zijn bedoeld als survival-messen, worden ze vooral in het Verenigd Koninkrijk veel gebruikt voor gewelddadige criminaliteit. Na een eerder gedeeltelijk verbod, verbood de Britse overheid de verkoop van zulke messen eerder dit jaar volledig.

Zaagkartels

Hoewel bezit van vaste messen (ongeacht de lengte) in Nederland in principe legaal is, geldt dat niet voor de meeste zombie-messen. Het is namelijk verboden om een mes bij je te dragen dat aan beide zijden geslepen is, of aan een zijde zaagkartels heeft. Zombiemessen staan er om bekend dat ze (meestal) aan de bovenzijde van het lemmet zaagkartels hebben.

Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bleek vorig jaar dat jongeren steeds grotere messen bij zich dragen. De onderzoekers zagen een toename van messen die zijn ontworpen om zoveel mogelijk letsel aan te richten, waaronder zombie-messen. "Dat zijn geen messen die je in de keukenla aantreft."