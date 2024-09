🔴 Liveblog: eerste demonstranten verzamelen zich bij standbeeld J.P. Coen in Hoorn

11 minuten geleden

Het beeld van Jan Pieterszoon Coen (Hoorn 1587- Batavia 1629) staat sinds 1893 op de Roode steen in Hoorn en wordt door sommigen als omstreden gezien. De gouverneur-generaal was actief in het handelsimperium in Azië van de VOC, waar hij gewelddadig te werk ging.

Coens grootste wandaad is de strafexpeditie naar een van de Banda-eilanden. De bewoners daar hadden tegen de afspraken in nootmuskaat geleverd aan de Engelsen en hij vermoordde duizenden Bandanezen.