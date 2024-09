🔴 Liveblog demonstratie J.P. Coen-beeld: tegendemonstranten verzamelen zich op de Roode Steen

13.16 uur

Ook politie-agenten en boa's hebben zich bij het station verzameld.

Het is wel vaker misgegaan tijdens demonstraties bij het omstreden beeld. Twee leden van actiegroep We Promise protesteerden in 2022 met een spandoek bij het beeld, maar die actie werd door twee boa's vroegtijdig afgebroken.

In 2020 braken er rellen uit tijdens een demonstratie rondom J.P. Coens standbeeld. Bij voor- en tegendemonstraties werd met bakstenen gegooid. Toen was er veel politie op de been.