Lees terug: zo verliep de demonstratie tegen het J.P. Coen-beeld in Hoorn

14.01 uur

Een van de actievoerders die helemaal vanuit Friesland naar Hoorn is gekomen om te demonstreren, legt uit waarom hij actievoert tegen een figuur die al vier eeuwen dood is. Hij maakt de vergelijking met beelden van dictators.

"Coen heeft genocide gepleegd. Beelden van Saddam Hoessein en Lenin werden omvergetrokken onder luid gejuich, maar hier in de spiegel kijken is blijkbaar lastig. Het is gewoon nodig dat deze discussie niet geruisloos verdwijnt, daarom zijn we hier."