'Zaanstreek had groot aandeel in slavernij', eerder onderzoek geweigerd

In ons nationaal geheugen is de slavenhandel die van West-Afrika naar Suriname en het Caribisch gebied, maar volgens Erik was de slavernij in Nederlands-Indië (het huidige Indonesië) vele malen groter. "Daar hebben we het nooit over. Slavenhandelaren konden in Indië onder het Nederlands gezag tot zelfs na de afschaffing van de slavernij in 1863 hun gang gaan."

'Zaanse' plantages

Herhaaldelijk benadrukt de Zaanse historicus dat zijn onderzoek slechts een aanzet is tot diepgaand onderzoek. Want veel vragen zijn onbeantwoord. Hoe komt het dat twee grote plantages in Suriname Zaanse namen hadden? "Het gaat om Sardam, Zaandam dus, en Crommenie. Ik heb geen enkel verband kunnen leggen met de plaatsen hier in de streek. Kwamen de oprichters van die plantages hier vandaan? Ik heb niets gevonden."

