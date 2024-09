Gedupeerden Dinner Train blijven met lege maag achter op station Hilversum

"We zouden vanavond gezellig met z'n tweeën op pad gaan en we kregen net pas het bericht dat de trein gecanceld is", zegt Jurgen vrijdagavond tegen NH op station Hilversum. In de weken ervoor hadden ze al niks meer van het bedrijf gehoord, dus namen ze op goed geluk een kijkje. "Gelukkig moesten we niet van ver komen. Maar ik baal wel dat wij dat avondje aan onze neus voorbij zien gaan", zegt Carine over de teleurstelling.

Voucher aangeboden

Al langer annuleerde Dinner Train ritten door heel Nederland. Klanten kregen te horen dat er problemen zouden zijn met de samenwerking tussen partijen, waar Dinner Train mee samenwerkt.

"Omdat Dinner Train een complexe samenwerking tussen verschillende partijen vereist, kan een enkele storing in deze keten directe en ingrijpende gevolgen hebben voor onze gehele operatie en de beleving van onze gasten", liet het bedrijf klanten weken geleden al weten.

Klanten kregen een voucher aangeboden, die zij na vijf maanden konden gebruiken om hun geld terug te krijgen. Maar veel klanten hebben daarna niks meer van het bedrijf vernomen.

