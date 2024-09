16-jarige jongen zwaargewond bij steekpartij station Noord

De hulpdiensten kregen even na 20:00 uur melding van de steekpartij. De 16-jarige jongen is daarbij in zijn borststreek gestoken.

Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De jongen is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Hij was toen aanspreekbaar.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie is nog op zoek naar een of meerdere verdachten.