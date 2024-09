Huis in Haarlem onbewoonbaar na brand door blikseminslag

De eerste meldingen van de brand kwamen rond 19.50 uur binnen bij de meldkamer. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio sloeg de bliksem in, waarna er in de nok van een van de woning brand uitbrak. "Vermoedelijk is ook een deel van de schoorsteen weggevaagd door de inslag." Rond 21.15 uur werd het sein 'brand meester' gegeven.

De brandweer schaalde snel op naar 'grote brand', omdat het vuur was overgeslagen naar een naastgelegen woning. De brandweer kon moeilijk bij het vuur, dus moest een deel van dak gesloopt worden.

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Wel is er aanzienlijke schade aan de buitenkant. Een van de woningen werd verbouwd en dus niet bewoond, de bewoners van het andere huis moeten voorlopig ergens anders slapen.

De woordvoerder verwacht dat de straat rond 22.30 uur weer wordt vrijgegeven voor verkeer.