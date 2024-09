Blikseminslag veroorzaakt brand in twee huizen in Haarlem

De eerste meldingen van de brand kwamen rond 19.50 uur binnen bij de meldkamer. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio sloeg de bliksem in, waarna er in de nok van een van de woning brand uitbrak. "Vermoedelijk is ook een deel van de schoorsteen weggevaagd door de inslag." Er is van buitenaf vooralsnog alleen rook te zien.

De brandweer schaalde snel op naar 'grote brand', omdat het vuur was overgeslagen naar een naastgelegen woning. Op dit moment is de brandweer bezig met het verwijderen van de dakpannen om het vuur te kunnen bestrijden. "We zijn met man en macht bezig", aldus de woordvoerder.

Er zijn geen mensen in de woningen aanwezig. De bewoners hebben de panden op tijd kunnen verlaten.