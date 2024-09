Van first lady tot KGB-generaals: Johan zag ze langskomen bij buitenplaats Berkenrode

Niet echt het beeld dat ontstaat als mensen het hebben over een beheerder van een lommerrijk landgoed, maar Johan vond het prachtig. Nadat hij een blauwe maandag als ambtenaar bij de gemeente Bennebroek had gewerkt, werd hij op 21-jarige leeftijd gevraagd om de buitenplaats te runnen. “Ik ben niet gemaakt om achter een bureau te zitten.”

Dus pakte hij die kans met beide handen aan. Niet dat hij veel van bomen, planten en dieren wist, maar door allerlei opleidingen te volgen kreeg hij dat snel in de vingers. “Berkenrode is in alle seizoenen weer anders. Nooit is het hetzelfde.”

Naast de verzorging van tweehonderd mestvarkens, zeshonderd kippen, het onderhoud van de boomgaard en de moestuin, kwamen dus ook ander soort taken op zijn bordje. “Ik haalde KGB-generaals op uit Bloemendaal en dan bracht ik ze hier voor overleg. Of ik reed ‘vader’ Van Eeghen naar de Dam als er weer een buitenlandse delegatie was die hij met de koningin moest ontvangen.”

Achtervolging op Berkenrode

En alsof dat niet avontuurlijk genoeg was, sloot hij zich naast zijn baan als beheerder eerst aan bij de vrijwillige brandweer en later bij de vrijwillige politie. “De brandweer ging op een gegeven moment niet meer. Mijn collega-beheerder zat er ook bij. We deden het de eerste vijf jaar met zijn tweeën. Als de pieper ging, waren we allebei weg. Dat was niet handig als je nodig bent op het landgoed.”

Wat wel handig was, waren zijn politievaardigheden. Op een keer kreeg hij midden in de nacht een telefoontje van de meldkamer. Er was ingebroken in een huis in de naastgelegen wijk, de dief was betrapt en was dwars door de sloot naar Berkenrode gevlucht. “Met mijn medebeheerder hebben we hem opgespoord en de achtervolging ingezet. Die eindigde vervolgens op de Herenweg.”

Tekst loopt door onder foto.