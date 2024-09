Tweede goud op Paralympische Spelen voor Fleur Jong

Van Gansewinkel was het beste weg in het Stade de France, maar de eindsprint van Jong en Alkemade was beter. Jong won in 12,54 seconden. Alkemade pakte zilver met 12,70 en Van Gansewinkel het brons in 12,72.

Het is de tweede gouden medaille voor Jong die eerder in Parijs haar titel bij het verspringen prolongeerde. Van Gansewinkel pakte daarbij het zilver.