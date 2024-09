Overlast door zware regenbuien: dak stort deels in en vertraging op A9

De buien trokken iets na 19.00 uur vanuit het oosten de provincie over, plaatselijk met een flinke klap onweer.

Een deel van een dak van een voormalige Praxis aan de Juvernes in Amsterdam stortte, mogelijk door de hoosbuien, in. Toen het dak instortte, was er niemand aanwezig en er is dan ook niemand gewond geraakt, meldt AT5. Netbeheerder Liander heeft voor de veiligheid het gas, water en de elektra afgesloten.

Op de A9 is sprake van wateroverlast, meldt Rijkswaterstaat. Bij knooppunt Holendrecht is in de richting van Diemen de linkerrijstrook dicht. Dit zorgt voor een vertraging van twintig minuten.

Brand na blikseminslag

In Haarlem brak brand uit in een pand aan het Staten Bolwerk. De Veiligheidsregio roept op X mensen op de hulpdiensten ruimte te geven.

Bij twee huizen aan de Cremerlaan in Santpoort sloeg ook de bliksem in. Hier brak geen brand uit, maar is de brandweer wel aanwezig met onder andere een ladderwagen.

De brandweer in Santpoort-Noord: