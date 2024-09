Met hulp van Lens en Gravenberch wil amateurclub Real Sranang snel omhoog

Jeremain Lens droeg 34 keer het shirt van het Nederlands elftal en maakte daarin acht doelpunten. Zijn enige eindronde speelde hij in 2014 toen Oranje onder leiding van bondscoach Louis van Gaal op de derde plaats eindigde. Over de huidige vacature in de spits bij Oranje zegt hij:

"Als iemand bij zijn club goed presteert, moet hij de kans krijgen bij het Nederlands elftal. Ik vind het terecht dat Memphis (Depay, red.) er nu niet bij, is omdat hij clubloos is en geen wedstrijdritme heeft. Dan ga je kijken naar de ander opties. Wout Weghorst heeft ook geen ideale voorbereiding gehad. Zirkzee heeft net een transfer gemaakt en heeft ook nog niet zoveel minuten in de benen. Als het aan mij ligt, zet je deze interlandperiode Gakpo of Brobbey in de spits. Een absolute nummer één spits is er op dit moment niet."