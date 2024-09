Vijftien huizen in Alkmaar ontruimd na vondst van zwaar vuurwerk, EOD aanwezig

De politie werd rond vanmiddag aanvankelijk gealarmeerd over de man, omdat hij op straat zou hebben staan zwaaien met een pistool. Zij troffen hem uiteindelijk aan in zijn woning aan de Lombardijeweg.

Hij werd in zijn huis aangehouden en uit voorzorg werd zijn woning doorzocht. Daarop vond de politie de partij zwaar vuurwerk. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om serieus spul, met 'explosieve kracht'. "Ik weet niet precies wat het is, maar het zijn in ieder geval geen rotjes."

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd opgeroepen en vijftien omliggende woningen zijn ontruimd. Voor de bewoners is opvang geregeld door de gemeente Alkmaar. Een woordvoerder van de gemeente kon niet zeggen waar zij zijn ondergebracht.

Volgens de politiewoordvoerder is de situatie onder controle.