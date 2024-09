Dirk en Trudy reden van China naar Edam in een oude T-Ford: "Geweldig avontuur"

De twee rijden al 14 jaar de hele wereld over. "We hebben nu 10.000 euro opgehaald voor een school in Mongolië", vertellen ze in Edam. In de afgelopen jaren is er 185.000 euro opgehaald voor verschillende projecten. De twee nemen nog steeds donaties aan via hun website.

Eerder reden ze door Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en Australië. "Het mooiste van deze reis was dat je nu kon zien wat je 14 jaar geleden bent begonnen", zegt Dirk over het bezoek aan een van de projecten in Mongolië.