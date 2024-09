Ook internationale basisschool weer begonnen: 'Bizar hoe snel ze Nederlands leren'

Alle kinderen 'tussen Velsen en Akersloot' die vanuit het buitenland naar Nederland zijn verhuisd, gaan eerst een tijdje naar De Fakkel. Dat is de internationale afdeling van basisschool Het Rinket in Heemskerk. "Hier doen ze in de les eigenlijk hetzelfde als Nederlandse kinderen, alleen besteden we elke dag veel tijd aan hun woordenschat", zegt Seriese.

Het werpt z'n vruchten af: "Na veertig weken is hun Nederlands op het niveau dat ze moeten hebben op hun leeftijd. Ja, dat is echt heel snel."

Het blijkt. Vriendinnen Mila en Soundos leggen haarfijn uit wat ze het allerleukst vinden op school: "Buiten spelen, de juf en de meester."