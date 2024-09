UvA gaat geen nieuwe samenwerkingen aan met Israëlische instituten, honderden bij betoging

"We gaan geen nieuwe projecten aan en tegelijkertijd gaan we werken aan afspraken om de nieuwe en al bestaande samenwerkingen te kunnen toetsen. Dus om te bepalen, met het oog op conflictgebieden en mogelijke mensenrechtenschendingen, of we die samenwerking kunnen laten doorgaan. Dat kader is bijna klaar, dus eind van het jaar kunnen we dat zeker gaan beoordelen", aldus Hooge.

Daarnaast gaat de UvA versneld kijken naar 'drie urgente samenwerkingen'. "Dat gaat om studentenuitwisselingen en -onderzoek met Hongarije, Israëlische instituten en China."

