17-jarige zonder rijbewijs in gestolen auto na achtervolging klemgereden in Piet Heintunnel

De bestuurder reed in een auto die als gestolen stond geregistreerd en negeerde een stopteken van de politie in de binnenstad. Die zette vervolgens de achtervolging in. De auto reed hard weg over de Dam, het Damrak, de Prins Hendrikkade en via de Kattenburgerstraat naar de Piet Heinkade.

Tijdens de vlucht reed de bestuurder tegen het verkeer in en dwars over busbanen, fietspaden en trottoirs. Uiteindelijk kon de politie de auto klemrijden in de Piet Heintunnel. De verdachte probeerde daar alsnog te vluchten. Dat lukte niet, maar het veroorzaakte volgens de politie wel voor 'forse schade' aan de voertuigen.