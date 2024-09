Na weken meetrainen tekent Brandley Kuwas zijn contract bij FC Volendam

“Dat we na het sluiten van de transferperiode er alsnog in geslaagd zijn om de selectie met Brandley Kuwas te versterken zegt alles over de dynamiek van FC Volendam”, zegt technisch directeur Patrick Busby op de clubwebsite. “Brandley voelt zich hier thuis en is super fit en gemotiveerd om oude tijden te doen laten herleven. Onze selectie is nu compleet en bestaat uit alleen maar eigen Nederlandse spelers.”

Kuwas keert dus na negen jaar afwezigheid weer terug aan De Dijk. De aanvaller speelde van 2012 tot 2015 al in het vissersdorp. Daarin kwam hij tot 116 wedstrijden in het eerste van FC Volendam. Vervolgens vertrok hij naar Excelsior, Heracles Almelo, Al-Nasr, Al-Jazira, Maccabi Tel Aviv en Giresunspor. Sinds deze zomer was Kuwas transfervrij.

FC Volendam is - in tegenstelling tot Telstar - een weekend vrij in de eerste divisie. Volgende week vrijdag gaan de Palingboeren op bezoek bij MVV Maastricht.