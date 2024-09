Jungle by Night viert 15-jarig jubileum in Paradiso: "We zijn de ratten van de muziekindustrie"

We spreken ze vroeg in de ochtend in hun studio vlak bij het IJ in Noord. Een paar posters aan de muur, een barretje en een pruttelend koffiezetapparaat is het decor en één voor één stappen de bandleden binnen. Stuk voor stuk op de fiets, de één meteen energiek, de ander is met een bakje ontbijtgranen nog aan het opstarten.

Terwijl de koffie doorloopt begeven de mannen zich naar de repetitieruimte. Op de weg erheen passeren ze een enorme hoeveelheid kisten met apparatuur en instrumenten. Niet gek, want eigenlijk kunnen ze zo goed als alle instrumenten bespelen. Al is de verdeling over de jaren wel vrij duidelijk. Ieder heeft zijn eigen rol binnen het geheel.

Thuiswedstrijd

En nu wordt er voorbereid op een grote show, twee keer, in de Paradiso. Waar het 15 jaar geleden begon als een groepje jonge muzikanten uit de stad, is het collectief Jungle by Night inmiddels een gevestigde naam.

Spelen in een uitverkocht Paradiso is altijd bijzonder, beamen ze. "Een thuiswedstrijd, ja", aldus Pyke Pasman, de man achter het orgel en keyboard. "Wat spelen we altijd Tien? 3-2-2?" Het antwoord komt van Tienson Smeets, slagwerkspecialist. "Ja, 3-2-2, Pyke in de spits, maar dit moeten we echt aan Kale en Kokkie vragen", antwoordt hij. "Het is echt een thuiswedstrijd. In 2010 hebben we daar voor het eerst gespeeld en een single gereleased. En nu is het alweer ons zesde of zevende album? Je houdt het niet meer bij."