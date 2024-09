Droom van Huizen voor een 'groots' sociaal werkbedrijf is nachtmerrie voor buurtbewoners

Inmiddels hebben al zeven insprekers zich gemeld voor de vergadering van dinsdag. Onder hen ook de heer Rutten. Deze naar eigen zeggen 'verontruste buurtbewoner' verbaast zich vooral over het gedane verkeersonderzoek in april. Met de conclusie dat er voldoende ruimte is voor het verkeer en dat er genoeg parkeerplekken kunnen komen, kan hij niet uit de voeten.

Het smalle woonerf van het Kooizand kan die extra verkeersbewegingen in zijn optiek nooit aan. Daar komt bij dat er onveilige verkeerssituaties gaan ontstaan, want veel voetgangers en fietsers gebruiken dit rustige woonerf. "Het karakter van een erf mag niet worden aangetast door de intensiteit van het verkeer", stelt de Huizer duidelijk. "De verkeerssituatie daar leent zich niet tot het opzetten van een dergelijk project", voegt Rutten eraan toe.

27 werkplekken

De gemeente zelf is van mening dat zij hetzelfde uitgangspunt hebben als de buurt, namelijk het nieuw leven in blazen van de aanloophaven met onder meer watersportactiviteiten. Burgemeester en wethouders willen hier graag een sociaal-maatschappelijke bestemming aan geven. Dat hebben de VVD, Leefbaar Huizen, CDA en D66 ook zo opgeschreven in hun coalitieakkoord. Een sociaal werkbedrijf met 27 werkplekken past goed in dat plaatje.

Eerder liet Huizen al weten dat er twee bijeenkomsten met buurtbewoners zijn geweest. Daar hebben zij het gehad over hun plannen en is tegelijkertijd input opgehaald bij de omwonenden. Veel van hun ideeën, wensen en zorgen zijn volgens de gemeente verwerkt in het plan. Gezien de huidige weerstand van de buurt is het de vraag of hun boodschap daadwerkelijk goed vertaald is.