Kapperszaak in Amsterdam Nieuw-West voor de derde keer doelwit van explosie

De explosie van afgelopen nacht vond rond middernacht plaats. Een explosief blies een gat in de deur van de kapperszaak. De houten plaat, die was geplaatst na een eerdere explosie eind juni, is gebroken en het portiek is beschadigd.

De eerste explosie was op 24 juni, waarbij het pand behoorlijk was beschadigd. Ook moest de brandweer een brand blussen. De datum van de tweede keer dat de zaak doelwit was, maakt de politie niet bekend. Het explosief ging destijds niet af.