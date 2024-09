De Week van West-Friesland: Laatste keer 'Bloemkooltoid' en treuren om Truus (77)

Buurtbarbecue wordt rouwbijeenkomst

Wat een feestelijke bijeenkomst had moeten zijn in Venhuizen, veranderde in een rouwmoment. Het had alles te maken met de dood van Truus (77), die vorig weekend overleed. Een 55-jarige man uit Bovenkarspel is opgepakt. De politie dat het gaat om een incident in de familiaire sfeer.

De schok in de straat was ook na het weekend nog groot. Truus woonde er al heel lang, net als veel anderen. Sinds een paar jaar alleen, nadat haar man overleed. "Het was een lieve vrouw, ze was altijd vrolijk", vertelt een buurman. Een ander noemt haar 'de buurtmoeder'.