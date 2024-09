Egmondse duinhuisjes rijp voor de sloop na wateroverlast: "Moet blijkbaar goed misgaan"

De eerste helft van 2024 was het natste halfjaar ooit gemeten in Nederland.

De afgelopen maanden stond het grondwater in het duingebied uitzonderlijk hoog. Dat komt niet alleen door de hevige regenval van de afgelopen maanden, maar ook vanwege menselijk ingrijpen in de grondwaterstand.

Vroeger haalde PWN het drinkwater voor Noord-Holland uit de duinen, maar in 2002 stopte dat. De duinen waren zo droog dat de biodiversiteit er ernstig onder leed. Omdat de grondwaterstand de laatste decennia weer stijgt, gaat het volgens ecologen een stuk beter met de duinflora en fauna.

Inwoners en recreanten zijn minder blij met die natte duinen. Huurders van de 120 huisjes in de Nollen, waar van 1 april tot 1 november mag worden gecreëerd, hebben al maanden natte voeten. De vallei staat namelijk onder water. Sommige huisjes zijn er zo slecht aan toe dat ze (bijna) rijp zijn voor de sloop.

Toekomstige overlast voorkomen

PWN is verhuurder van de grond waarop de huisjes staan. "Zo'n vijftien huisjes stonden dusdanig onder water dat we samen met de huurders maatregelen onderzoeken. We kijken hoe we wateroverlast bij extreme regenval in de toekomst zoveel mogelijk kunnen beperken", verklaart Gert Jan Vreken van PWN. "We kijken bijvoorbeeld of het mogelijk is om lokaal met zand op te hogen of een poel te creëren waar het water naartoe kan stromen."

