Geen politie bij Ajax - FC Utrecht vanwege nieuwe staking vroegpensioen

Het is de derde keer dat de vakbond een wedstrijd van Ajax heeft gekozen om te staken. Eerder werd er gestaakt bij de uitwedstrijden tegen NAC Breda, die wel door kon gaan, en bij de Klassieker. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb liet de wedstrijd niet doorgaan, omdat hij het niet verantwoordelijk en veilig vond zonder agenten.

De politievakbond laat weten dat er weer voor een wedstrijd van de Amsterdammers is gekozen omdat de druk bij het duel met FC Utrecht en de inzet van agenten het grootst is. "Dit past dan ook in de aangekondigde verharding van de politieacties voor een fatsoenlijk vroegpensioen", aldus de actiegroep. Bij de vorige ontmoeting tussen de twee clubs moesten politiepaarden worden ingezet.

De Amsterdamse driehoek - burgemeester, Openbaar Ministerie en politie - moeten nu gaan beslissen of de wedstrijd door kan gaan zonder agenten, of dat net als bij de Klassieker de keuze moet worden gemaakt dat het niet veilig is.