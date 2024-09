112-blog | Brand in twee huizen door blikseminslag in Haarlem • Deel van dak voormalige bouwmarkt ingestort

40 minuten geleden

Bij een steekpartij in metrostation Noord in Amsterdam is vanavond een 16-jarige jongen zwaargewond geraakt. Dat meldt de politie.

De hulpdiensten kregen even na 20.00 uur melding van de steekpartij, die plaatsvond in een fastfoodrestaurant. De 16-jarige jongen is daarbij in zijn borststreek gestoken.