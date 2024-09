112-blog | Botsing op Larenseweg Hilversum | Auto brandt volledig uit in Beverwijk

06.29 uur

Aan de Kees Delfsweg in Beverwijk is vannacht rond 3.30 uur een auto uitgebrand. De brandweer schaalde op naar middelbrand, omdat de auto vlak naast een appartementencomplex stond. Door de vlammenzee zijn geparkeerde auto's die in de buurt stonden beschadigd geraakt. Ook het naastgelegen appartementencomplex heeft schade opgelopen. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.